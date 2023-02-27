TFF'nin sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımız ve Fenerbahçe'nin eski oyuncusu ve teknik direktörü, futbol yorumcusu Ziya Şengül'ün vefat etmesi sebebiyle, 28 Şubat - 6 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak olan tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı takabilecektir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız" ifadelerini kullandı.