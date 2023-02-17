Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında 3 Mart'a kadar ara verilen Spor Toto Süper Lig'de 24, 25 ve 26. haftada oynanacak maçların programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 3 haftalık müsabaka programı şöyle:
24. HAFTA
3 Mart Cuma:
20.00 Corendon Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Kırbıyık Holding)
4 Mart Cumartesi:
13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Trabzonspor-HangiKredi Ümraniyespor (Medical Park)
19.00 Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe (RHG Enertürk Enerji)
5 Mart Pazar:
16.00 Arabam.com Konyaspor-Bitexen Giresunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Vodafone Park)
6 Mart Pazartesi:
20.00 Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
25. HAFTA
10 Mart Cuma:
20.00 Bitexen Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Çotanak Spor Kompleksi)
11 Mart Cumartesi:
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)
19.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Nef)
12 Mart Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor (Eryaman)
16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor (Medical Park)
19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)
13 Mart Pazartesi:
20.00 İstanbulspor-Demir Grup Sivasspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
26. HAFTA
17 Mart Cuma:
20.00 Arabam.com Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
18 Mart Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor (Stadı belli değil)
19.00 Beşiktaş-İstanbulspor (Vodafone Park)
19 Mart Pazar:
16.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Sivas 4 Eylül)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Kırbıyık Holding)