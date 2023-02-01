Lale Orta dönemi MHK görev dağılımı belli oldu

Lale Orta dönemi MHK görev dağılımı belli oldu. Başkan vekili ve VAR sorumlusu Tolga Özkalfa oldu.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 01.02.2023- 17:57 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023- 18:06