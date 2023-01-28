Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta karşılaşmasında Sivasspor sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Sivasspor ile Adana Demirspor, 21. hafta maçında kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

SİVASSPOR - ADANA DEMİRSPOR 11'LER:

Sivasspor: Ali, Alaaddin, Caner, Goutas, Uğur, Cofie, Charisis, Keita, Erdoğan, Gradel, Yatabare

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Akintola, Onyekuru, Belhanda, Emre Akbaba



SİVASSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Adana Demirspor maçı 28 Ocak Cumartesi günü saat 13:30'da başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.