Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Sivasspor ile Adana Demirspor, 21. hafta maçında kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
SİVASSPOR - ADANA DEMİRSPOR 11'LER:
Sivasspor: Ali, Alaaddin, Caner, Goutas, Uğur, Cofie, Charisis, Keita, Erdoğan, Gradel, Yatabare
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Akintola, Onyekuru, Belhanda, Emre Akbaba
SİVASSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Sivasspor - Adana Demirspor maçı 28 Ocak Cumartesi günü saat 13:30'da başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.