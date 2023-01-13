Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Kayserispor ile Sivasspor karşılaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

KAYSERİSPOR - SİVASSPOR 11'LER:

Kayserispor: Cenk, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Campanharo, Kemen, Cardoso, Mane, Mensah, Gökhan

Sivasspor: Ali, Robin, Caner, Goutas, Ziya, Keita, Charisis, Ulvestad, N'Jie, Gradel, Ahmed Musa

KAYSERİSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Sivasspor maçı 13 Ocak Cuma günü saat 19:00'da başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.