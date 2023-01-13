Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Kayserispor ile Sivasspor karşılaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
KAYSERİSPOR - SİVASSPOR 11'LER:
Kayserispor: Cenk, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Campanharo, Kemen, Cardoso, Mane, Mensah, Gökhan
Sivasspor: Ali, Robin, Caner, Goutas, Ziya, Keita, Charisis, Ulvestad, N'Jie, Gradel, Ahmed Musa
KAYSERİSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kayserispor - Sivasspor maçı 13 Ocak Cuma günü saat 19:00'da başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.