Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Konyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konyaspor - Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Konyaspor ile Sivasspor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KONYASPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Konyaspor - Sivasspor maçı 4 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

KONYASPOR - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor

Sehic; Oguz, Demirbag, Calvo, Guilherme; Michalak, Pavicic, Hadziahmetovic, Dikmen, Bytyqi; Demir

Sivasspor

Vural; Yalcin, Goutas, Osmanpasa, Ciftci; Saba, Keita, Ulvestad; Musa, Yatabare, Njie