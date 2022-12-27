Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran Caner Erkin ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Günün transfer bombası! Caner Erkin İtalyan devine doğru
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin ile ilgili flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. İsmi Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir ile anılan tecrübeli sol bek hakkında bomba bir iddia geldi. İtalyan devinin, milli futbolcu için devreye girdiği ifade edildi. İşte transferin ayrıntıları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Şu an serbest konumda olan başarılı sol bekin yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyordu.
Tecrübeli futbolcunun adı Galatasaray, Başakşehir ve Beşiktaş ile anılmıştı.