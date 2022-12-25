Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında arabam.com Konyaspor ile Corendon Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
KONYASPOR ALANYASPOR İLK 11'LER
Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Konrad, Amir, Soner, Pavicic, Zymer, Muhammet.
Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Umut, Fer, Ferhat, Efkan, Fatih, Pereira, Oğuz, Hassan, Lusamba.
KONYASPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Konyaspor ile Alanyaspor arasında Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maç, saat 16.00'da başladı. Mücadele beIN Sport 2'den canlı yayınlanıyor.