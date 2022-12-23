Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Zorlu mücadele kazanan taraf 2-0'lık skorla Başkent ekibi oldu. Ankaragücü'nün galibiyet sayıları Jese ve Ali Sowe'den geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Antalyaspor ile Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında kozlarını paylaştı.

Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çaldı.

Zorlu karşılaşma konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Jese ve 90+11'de Ali Sowe kaydetti.



Bu sonuçla Ankaragücü puanını 16'ya yükseltti ve Antalyaspor ile puanını eşitledi.



Antalyaspor önümüzdeki hafta deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Ankaragücü ise evinde Ümraniyespor'u ağırlayacak.