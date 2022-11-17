Jübile yapacak Cüneyt Çakır'a Gaziantep'te plaket!

Jübile yapacak Cüneyt Çakır'a Gaziantep'te plaket!

Faal hakemlik kariyerini noktalayan ve jubile için Gaziantep'te bulunan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, küçük futbolcuların karşılaşmasında başlama düdüğünü çaldıktan sonra düdüğünü genç kadın hakeme bıraktı. Hakem Çakır'a maçın ardından çiçek ve plaketle takdim edildi.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 17.11.2022- 17:46