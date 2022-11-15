Süper Lig'in 14. haftası sona erdi ve Katar'da oynanacak olan FIFA 2022 Dünya Kupası için lige ara verildi. Ancak bu hafta oynanan karşılaşmalardan sonra bir çok takım PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor'u çirkin ve kötü tezahüratı ile saha olayları; Fenerbahçe'yi çirkin ve kötü tezahüratı, saha olayları ve talimatlara aykırı hareketi; Galatasaray'ı ise merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Öte yandan Adana Demirspor'da kırmızı kart gören Younes Belhanda da kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

TFF'nin resmi internet sitesinden açıklanan PFDK sevkleri şu şekilde:

1- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu YOUNES BELHANDA'nın 11.11.2022 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 12.11.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 11.11.2022 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 11.11.2022 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 12.11.2022 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BITEXEN GİRESUNSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- BITEXEN GİRESUNSPOR Kulübü'nün 12.11.2022 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BITEXEN GİRESUNSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü'nün 12.11.2022 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 12.11.2022 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK- GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü'nün 13.11.2022 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-ARABAM.COM KONYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi FERHAT KÖK'ün aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca 15.11.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi EMEL KARKUŞ'un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca 15.11.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi OĞUZ KORKMAZ'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca 15.11.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi ABDULLAH TÜKENMEZ'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca 15.11.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi ESRA TOYBIYIK'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca 15.11.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.