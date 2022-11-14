Adana Demirspor'dan ses getirecek hamle! Brezilyalı yıldız Hulk için girişim başladı

Geçtiğimiz yıllarda birçok takımla adı anılan Hulk, bir kez daha gündeme geldi. Süper Lig'in kuvvetli ekiplerinden Adana Demirspor, dünya yıldızını gündemine aldı. Başkan Murat Sancak daha öncesinde, "Balotelli takımdan erken gitseydi, listemizde Suarez, Cavani, Pato ve Hulk gibi bazı oyuncular vardı." ifadeleri kullanmıştı. İşte haberin detayları...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 14.11.2022- 06:40