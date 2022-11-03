Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, gündemi değerlendirirken yabancı hakem açıklamasında da bulundu. Büyükekşi, "VAR hakemi sayısını 12'den yukarıya çıkarmak istiyoruz. Belki VAR için yabancı hakem getirebiliriz. Sayıdan çok, kalitesi yüksek VAR hakemi lazım. Geçmişle kıyasladığımızda, 12 haftalık VAR kararları oldukça iyi. Orta hakemle ilgili yabancı hakem gündemimizde yok, söz konusu değil." dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, dünyanın hiçbir yerinde maç öncesinde ve sonrasında hakemlerle ilgili açıklama yapılmadığını, oyunun kalitesini hakemler üzerinden okumamak gerektiğini söyledi.

Büyükekşi, Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Anadolu Ajansı Spor Masası'nın konuğu oldu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında dün açılan "Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi"nin, futbolun tüm paydaşlarını bir araya getirdiğini belirten Büyükekşi, "100. yıla yakışan bir açılış olsun istedik. Gerçekten de öyle oldu. Gelecek yıl cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı. Bu aynı zamanda Türk futbolu için de milat. Türkiye Futbol Federasyonunun da 2023'te 100. yılı. İkisinin aynı yıla denk gelmesi de ayrıca bir önem arz ediyor. Dün futbolun bütün paydaşları bir aradaydı. Aslında Sayın Cumhurbaşkan'ımız da işin tam ortasında, kendisi de senelerce profesyonel futbol oynamış. Bizden çok daha iyi geçmişi biliyor. Sergide Türk Milli Takımı'nın başarılarını sergileyen kupalar var. Türk futbol tarihinde başarılı takımlarımızın kupaları, Atatürk'ün ziyaretinde imzaladığı defterler, hatta 1850'lere dayanan evraklar, formalar sergileniyor." diye konuştu.

Futbolun dostluk ve kardeşlik olduğuna dikkati çeken Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bunun ilk adımı olarak da birtakım çalışmaları yönetim kurulumuzu oluştururken yaptık. Bütün kurullarımıza en az bir tane kadın üye aldık. Futbol bir temaşa oyunu, savaş değil. 45 saniyelik kamu spotu çekildi televizyonlar için. Pazartesi günü Londra'daydım, Premier Lig Üst Yöneticisiyle bir araya geldik. 'Maçtan önce ve sonra kulüp başkanları hakem hakkında konuşur mu' diye sorduk. 'Böyle bir şey bizim lügatimizde yazmaz, kesinlikle olmaz' dediler. Teknik direktör konuşursa büyük cezalar var zaten. Böyle bir şey artık dünyanın hiçbir yerinde yok. Takımın oyununu, taktiğini konuşmamız lazım. Oyunun kalitesini hakem üzerinden okumamamız lazım. Bazı futbolcular 10 pozisyondan birinde gol atabiliyor. Bu, futbolcunun kötü olduğu anlamına gelmiyor. Hakemler için de aynısı geçerli. Bu kültürümüzü değiştirmemiz gerekiyor. İnşallah bunu da başaracağız.

"BÜTÜN KULÜPLERE, BAŞKANLARA BURASI AÇIK, AMA..."

Büyükekşi, kulüp başkanlarının federasyona yaptığı ziyaretlerle ilgili soruya, "Biz böyle bir şeyi arzu etmiyoruz. Bizim göreve gelirken önem verdiğimiz dört ana konu güven, adalet, eşitlik ve şeffaflıktı. Her şeyin diyalogla çözüleceğine inanıyoruz. Özellikle basınımız için geçerli bir durum var, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi oluyorlar. Birtakım yazılar yazıyorlar. Gerçeği bilseler öyle yazmayacaklar, konuşmayacaklar. Her şeyimiz şeffaf. Bütün kulüplere, başkanlara burası açık, ama onların şikayet etmesi için değil güzellikleri, dostlukları, gelecek planlamaları paylaşmak bizim en büyük arzumuz." yanıtını verdi.

"HATAYI BAŞKA YERDE ARAMAK LAZIM"

Hakem atamalarıyla ilgili eleştirilere karşılık Premier Lig örneğini veren Büyükekşi, şöyle konuştu:

Premier Lig'de 20 takım var, 19 tane hakemleri var. 19 hakem, VAR'da ve sahada görev yapıyor. Bizde 23 tane saha, 12 tane VAR hakemimiz var. Hakem sayımız onlardan çok daha fazla. Aynı hakemler görev yapıyor, tabii ki yapacak. Bir hakem aynı takımın maçına üç haftadan önce atanmıyor. İngiltere'de çok daha fazla aynı hakem aynı takımın maçında görev yapıyor. Öncelikle güven duygusunu geliştirebilmemiz lazım. Hatayı başka yerde aramak lazım. Hakemler üzerinden aramaya devam edersek yanlış yaparız. Kriterlerimiz var. Son 3 maçta hakemlerin aldığı puan var, ayrıca sezon başından bu yana alınan puanlar var, FIFA hakemi olmasına göre de puanlar ekleniyor. FIFA hakemlerimizin sayısı belli. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'un maçlarını daha çok FIFA hakemleri yönetiyor, daha deneyimliler. Bu hakemlerimiz yurt dışında da maç yönetiyor, hiçbir takım da şikayet etmiyor. Bunu yurt dışında yaptıklarına göre, burada da yapmaları lazım.

İngiltere'de kendisine gösterilen grafikle ilgili detaylar aktaran Büyükekşi, "Sahada görev yapan hakemlerin her 15 dakikalık performanslarını ölçmüşler, son 15 dakikada verdiği kararlar bundan etkileniyor, olumsuz olabiliyor. Hakemlerimizin koşu performansına göre puan veriyoruz. Eğer bir hakem iki takımın futbolcularının koşu ortalamasıyla aynı kilometreyi koşarsa ona artı puan veriyoruz. Altında koşarsa eksi puan veriyoruz. Bunu VAR hakemine yapamayız. Bizim amacımız ihtisaslaşmayı sağlamak. Zaman zaman sıkıntılar olabiliyor. VAR protokolünü uyguluyoruz. Geçmişle farklılıklar varsa bunu iyi anlatmamız gerekiyor. Teknik direktörlerimizin, başkanlarımızın, futbolcuların kuralları iyi bilmesi gerekiyor. Bu problemleri ortadan kaldırmak için VAR odasında basın mensuplarını ağırladık. Geçen hafta da kulüp başkanlarımıza, teknik direktörlerimize VAR odasında demo yaptırdık, canlı maç yönetmesini istedik. Bu bir seferlik bir şey değildi, her isteyen randevu alarak gelip VAR odasında çalışmaları görebilir." değerlendirmesinde bulundu.