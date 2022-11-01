Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori...

12 haftası geride kalan Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. İddaa Risk Yönetimi, Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncelledi ve yeni rakamları duyurdu. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un şampiyonluk oranları...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 01.11.2022- 16:56