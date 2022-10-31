Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir, sahasında Giresunspor ile karşı karşıya geliyor. Zİrve takibini sürdüren turuncu lacivertliler sahasında 3 puanı hedefliyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 20:00'de başlayan mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Ndayishimiye, Serdar, Berkay, Ömer Ali, Mounir Chouiar, Keny.
Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Sergen, Perez, Campuzano, Mejia, Görkem, Serginho, Sainz, Bajic.