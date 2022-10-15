Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Maçın ardından Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Maçın ardından Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Hiçbir puan, hiçbir galibiyet, kaybettiğimiz canlardan önemli değil. Futbol iyi ki var. Bu kederli günlerde insanları biraz neşelendirebildiysek ne mutlu bize."

"Rakibin kısa oyunculardan kurulu olduğunu biliyorduk. Onları orta açmaya ittik. Rakibimiz 44 orta açmış. Sadece duran toplardan pozisyon verdik."

"İlk yarıda 3-4-1-2'ye dönüp ileride çok şiddetli pres yaptık. Rakibi beklerken de 5-3-2'ye geçtik. Çünkü rakibin kısa oyunculardan kurulu olduğunu biliyorduk. Sadece Icardi vardı ve Galatasaray'ı orta yapmaya zorladık."