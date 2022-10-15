Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta maçında Kasımpaşa ile Adana Demirspor karşılaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
KASIMPAŞA - ADANA DEMİRSPOR 11'LER:
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Sadık, Ben Ouanes, Mickael Tırpan, Aytaç Kara, Celina, Hajradinovic, Fall, Bahoken
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Rakitskyi, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Akintola, Belhanda, Onyekuru, Emre Akbaba
KASIMPAŞA - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa - Adana Demirspor maçı 15 Ekim Cumartesi günü saat 17:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.