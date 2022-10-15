Kasımpaşa - Adana Demirspor CANLI İZLE (Kasımpaşa - Adana Demirspor canlı anlatım)

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile Adana Demirspor kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadelede iki takım da 3 puanın sahibi olmak istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 15.10.2022- 18:20