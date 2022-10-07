Süper Lig'de 9. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış maçında Gaziantep FK ile Adana Demirspor kozlarını paylaşıyor. Heyecan dolu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 20:00'de başlayan mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul, Tosca, Furkan, Jevtovic, Sagal, Maxim, Figueiredo, Pekhart
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Semih, Samet, Rodrigues, Ndiaye, Belhanda, Akintola, Emre, Onyekuru, Assombalonga