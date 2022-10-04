Spor Toto Süper Lig'de 8. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları da değişti. İşte şampiyonluk favorisi ve yeni oranlar...
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...
Spor Toto Süper Lig'de 8 hafta geride kalırken zirvede Başakşehir yer aldı. İşte şampiyonluk yarışında yer alması beklenen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un şampiyonluk oranları...
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Yayın Tarihi: 04.10.2022- 17:47
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