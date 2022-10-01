Kasımpaşa - Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa sahasında Gaziantep'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Kasımpaşa - Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ankaragücü - Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Ankaragücü ile Başakşehir karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Ankaragücü - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ankaragücü - Başakşehir maçı 1 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de beIN SPORTS 2 ve beIN SPORTS Connect'te canlı yayınlanacak.

ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Ankaragücü

Akkan; Ceylan, Radakovic, Mujakic, Marlon; Cigerci, Antalyali; Ariyibi, Kilinc, Beridze; Sowe

Başakşehir

Babacan; Sahiner, Duarte, Ndayishimiye, Lima; Biglia, Turuc, Ozcan; Traore, Chouiar, Keny