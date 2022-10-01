Kasımpaşa - Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa sahasında Gaziantep'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Kasımpaşa - Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Kasımpaşa ile Gaziantep karşılaşacak. Kasımpaşa'nın Gaziantep'i kendi stadında ağırlayacağı maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa - Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve tüm merak edilenler...

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KASIMPAŞA - GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - Gaziantep maçı 1 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da beIN SPORTS 2 ve beIN SPORTS Connect'te canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - GAZİANTEP MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa

Taskiran; Hadergjonaj, Bruma, Ciftpinar, Ben Ouanes; Fall, Hajradinovic, Tirpan, Eysseric, Celina; Bahoken

Gaziantep

Guvenc; Kitsiou, Ersoy, Djilobodji, Hanousek; Soyalp, Jevtovic; Markovic, Maxim, Sagal; Figueiredo