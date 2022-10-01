Kasımpaşa - Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Kasımpaşa ile Gaziantep karşılaşacak. Kasımpaşa'nın Gaziantep'i kendi stadında ağırlayacağı maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa - Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve tüm merak edilenler...
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KASIMPAŞA - GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Kasımpaşa - Gaziantep maçı 1 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da beIN SPORTS 2 ve beIN SPORTS Connect'te canlı yayınlanacak.
KASIMPAŞA - GAZİANTEP MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Kasımpaşa
Taskiran; Hadergjonaj, Bruma, Ciftpinar, Ben Ouanes; Fall, Hajradinovic, Tirpan, Eysseric, Celina; Bahoken
Gaziantep
Guvenc; Kitsiou, Ersoy, Djilobodji, Hanousek; Soyalp, Jevtovic; Markovic, Maxim, Sagal; Figueiredo