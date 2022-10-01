Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Kasımpaşa - Gaziantep FK maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 14:30'da başlayan mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
KASIMPAŞA - GAZİANTEP FK İLK 11'LER
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Sadık, Bruma, Ben Ouanes, Eysseric, Tırpan, Fall, Hajradinovic, Celina, Bahoken
Gaziantep FK: Günay, Kitsou, Ertuğrul, Tosca, Hanousek, Furkan, Jevtovic, Markovic, Maxim, Sagal, Pekhart