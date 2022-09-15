Süper Lig'de en pahalı yabancı ve yerli oyuncu belli oldu. İşte o liste...
Süper Lig'in en değerli yabancı ve Türk futbolcusu belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'de takımlar yaz transfer döneminde flaş yıldızları kadrosuna kattı. Özellikle Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor, kadrolarına kattıkları futbolcularla fark yarattı. Siyah beyazlılar; Dele Alli, Nathan Redmond, sarı kırmızılılar; Mauro Icardi, Dries Mertens, Juan Mata, sarı lacivertliler; Joao Pedro, Joshua King, Michy Batshuayi, bordo mavililer; Maxi Gomez ve Yusuf Yazıcı gibi önemli oyuncuları takımlarına kattı. Peki, Süper Lig'deki en pahalı yıldızlar kim? O liste belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
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Yayın Tarihi: 15.09.2022- 11:37 Güncelleme Tarihi: 15.09.2022- 11:42
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