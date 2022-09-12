ADANA DEMİRSPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE | Adana Demirspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşma öncesinde arama motorlarında araştırılan Adana Demirspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?, hangi kanalda? sorularının cevaplarını haberimizde derledik. İşte muhtemel 11'ler ve maçın hakemleri...

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu, Adana Demirspor ev sahipliğinde Trabzonspor'u ağırlayacak. 2 takımın da 3 tam puanla noktalamak istediği kritik karşılaşma öncesi Adana Demirspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?, hangi kanalda? soruları araştırılıyor. İşte Adana Demirspor - Trabzonspor maçı tüm detayları...

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ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Adana Demirspor - Trabzonspor maçı 12 Eylül Pazartesi günü saat 21.30'da başlayacak ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

FIRTINA MORAL PEŞİNDE

UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'a 3-2 yenilerek grup maçlarına kötü bir başlangıç yapan bordo-mavililer, ligde zorlu Adana Demirspor deplasmanında galip gelerek moral bulmak istiyor.

Ligde 3 galibiyet, biber beraberlik ve mağlubiyet ile 10 puan toplayarak 8. sırada yer alan Karadeniz ekibi, aynı puanda ve 6. sırada bulunan rakibi karşısında kazanarak daha üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres, Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları bulunuyor.

ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Adana Demirspor: Özbir; Rodrigues, Sanuc, AkaydIn, Svensson; Inler, Ndiaye; Onyekuru, Belhanda, Sari; Assombalonga

Trabzonspor: Taha; Denswil, Vitor, Bartra, Stryger; Gbamin, Bardhi, Bakasetas; Trezeguet, Gomez, Ömür

Adana Demirspor Trabzonspor maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

ADANA DEMİRSPOR HATA İSTEMİYOR

Ligde aldığı 3 galibiyet ve bir beraberlik sonucu topladığı 10 puanla 6. sırada bulunan Adana Demirspor, aynı puandaki Trabzonspor karşısında galibiyet hedefliyor.

Mavi-lacivertliler, geçen sezon ligde rakibine 2-0 ve 3-1'lik skorlarla yenilmişti.