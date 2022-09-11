Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Sivasspor sahasında İstanbulspor'u konuk ediyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 6. hafta maçında Sivasspor ile İstanbulspor karşılaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

SİVASSPOR - İSTANBULSPOR 11'LER:

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Caner, Ziya, Ulvestad, Charisis, Saba, N'Jie, Gradel, Yatabare

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehmet, Tuncer, Ali, Muammer, Melih, Topallı, Ethemi, İbrahim

SİVASSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - İstanbulspor maçı 11 Eylül Pazar günü saat 17.00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.