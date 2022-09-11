Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 6. hafta maçında Sivasspor ile İstanbulspor karşılaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
SİVASSPOR - İSTANBULSPOR 11'LER:
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Caner, Ziya, Ulvestad, Charisis, Saba, N'Jie, Gradel, Yatabare
İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehmet, Tuncer, Ali, Muammer, Melih, Topallı, Ethemi, İbrahim
SİVASSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Sivasspor - İstanbulspor maçı 11 Eylül Pazar günü saat 17.00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.