Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Kayserispor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 6. hafta maçında Kayserispor ile Antalyaspor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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KAYSERİSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - Antalyaspor maçı 11 Eylül Pazar günü saat 20.00'de beIN SPORTS 1 ve beIN SPORTS Connect'te canlı yayınlanacak.

KAYSERİSPOR - ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor

Bayazit; Carole, Kolovetsios, Hosseini, Bulut; Civelek, Campanharo, Mensah; Thiam, Gavranovic, Cardoso

Antalyaspor

Boffin; Balci, Sari, Kudryashov, Vural; Aydogdu, Fernando; Ghacha, Adriano, Larsson; Wright