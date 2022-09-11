Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK ile Ümraniyespor karşı karşıya geliyor. Gaziantep FK - Ümraniyespor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 20:00'de başlayan mücadele beIN Sports 4'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Djilobodji, Hanousek, Jevtovic, A. Parmak, Mustafa, Maxim, Sagal, Figueiredo.
Ümraniyespor: Orkun, Serkan Göksu, Sackey, Glumac, Lenjani, Kartal, Avounou, Oğuz, Geraldo, Valentin, Umut Nayir.