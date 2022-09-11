G.Antep FK - Ümraniyespor | CANLI
Sivas'ta kazanan çıkmadı!
Kasımpaşa - G.Saray maçı ne zaman?
💲 1 DOLAR NE KADAR? | Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? - 11 Eylül 2022 Döviz Kuru
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