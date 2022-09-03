Başakşehir - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Başakşehir - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Başakşehir ile Alanyaspor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Fatih Karagümrük maçı 3 Eylül Cumartesi günü saat 19:15'te beIN SPORTS 1 ve beIN SPORTS Connect'te canlı yayınlanacak.