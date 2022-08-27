Alanyaspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Alanyaspor ile İstanbulspor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - İstanbulspor maçı 27 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te beIN SPORTS 2 ve beIN SPORTS Conntect'de canlı yayınlanacak. Yeni Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak Alanyaspor - İstanbulspor mücadelesini aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

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