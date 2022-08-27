Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor ile İstanbulspor, Antalya'da karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi İstanbulspor tek golle kazandı.
Maçın tek golünü 48. dakikada Ethemi kaydetti. Misafir takım bu skorla 1-0 öne geçti.
Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve İstanbulspor deplasmanda rakibini 1-0 mağlup etti.
Maçın 87. dakikasında misafir takımdan Abazaj gördüğü ikinci sarı kart nedenilyle oyundan atıldı.
SARI-SİYAHLILAR 3 PUAN İLE TANIŞTI
İstanbulspor aldığı galibiyetle birlikte, Süper Lig'deki ilk 3 puanını almış oldu.