Alanyaspor 0-1 İstanbulspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) İstanbulspor 3 puanla tanıştı!

Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor ile İstanbulspor, Antalya'da karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi İstanbulspor tek golle kazandı ve 3 puan ile tanıştı.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 27.08.2022- 23:52