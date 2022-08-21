Spor Toto Süper Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir ile Yukatel Kayserispor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin CANLI ANLATIMI haberimizde...
BAŞAKŞEHİR KAYSERİSPOR İLK 11'LER
Başakşehir: Muhammed, Caiçara, Ndayishimiye, Touba, Lima, Biglia, Deniz Türüç, Berkay, Aleksic, Chadli, Szysz.
Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Karimi, Cardoso, Bertolacci, Emrah, Thiam, Mustafa Pektemek.
BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Başakşehir ile Kayserispor arasında oynanan maç saat 19.15'te başladı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.