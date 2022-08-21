Spor Toto Süper Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir sahasında Yukatel Kayserispor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Nacer Chadli ve 50'de Berkay Özcan kaydetti. Karşılaşmada 80. dakikada oyuna giren Mesut Özil, yeni takımında ilk maçına çıktı.
Bu sonucun ardından Başakşehir 3 maç sonunda 7 puana yükseldi. Kayserispor ise 3 puanda kaldı.
Ligin 4. haftasını Başakşehir BAY geçecek. Kayserispor ise Giresunspor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
18'inci dakikada Thiam'ın ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören pozisyonda çektiği şut kalenin yanından auta çıktı.
GOL! 22'nci dakikada Lima'nın sol kanattan etkili ve sert ortasında Chadli'nin kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-0
30'uncu dakikada Caiçara'nın pasında ceza sahasında Berkay'ın şutunda kaleci Bilal topa iki hamlede sahip oldu.
Mücadelenin ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
GOL! 49'uncu dakika turuncu lacivertliler farkı 2'ye çıkardı. Caiçara'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Berkay Özcan'ın meşin yuvarlağı soluna alıp çektiği şut ağlara gitti: 2-0
78'inci dakikada Berkay'ın kendi sahasından alarak hücuma çıktı ve topu Chouiar'a verdi. Fransız futbolcunun sağına alıp çektiği şutta kaleci Bilal gole izin vermedi.
Mücadeleyi Medipol Başakşehir 2-0'lık skorla kazandı.