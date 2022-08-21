Başakşehir 2-0 Kayserispor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Başakşehir Kayseri'yi rahat geçti!

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Medipol Başakşehir ile Yukatel Kayserispor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi turuncu-lacivertliler Chadli ve Berkay Özcan'ın golleriyle 2-0 kazandı. Ayrıca Mesut Özil, yeni takımında ilk kez forma giydi.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 21.08.2022- 21:12 Güncelleme Tarihi: 21.08.2022- 21:34