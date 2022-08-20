Spor Toto Süper Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Bitexen Giresunspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
GİRESUNSPOR KASIMPAŞA İLK 11'LER
Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Traore, Meija, Savicevic, Serginho, Sainz, Bajic.
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Graovac, Sadık, Petretta, Turgay, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Ahmet, Bahoken.
GİRESUNSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Giresunspor ile Kasımpaşa arasında oynanan maç saat 19.15'te başladı. Hakem Bahattin Şimşek'in yönettiği karşılaşma, beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.