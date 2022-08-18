Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Merkez Hakem Kurulu (MHK) hakem seminerinde açıklamalarda bulundu. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynadığı maçın hakemi Yasin Kol ile ilgili Riva'daki tesislere gelerek TFF yetkilileriyle görüşmesine de değinen Büyükekşi, "Şu hakemi istemiyoruz, bu hakemi istiyoruz." diye yapılan çağrılar bizde kesinlikle karşılık bulmaz." dedi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar ve Kamp Tesisleri'nde gerçekleştirilen MHK Hakem Semineri'nde açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın Corendon Alanyaspor maçının hakemi Yasin Kol ile ilgili şikayette bulunmasına da değinen Büyükekşi, "Tüm maçlara yapılan hakem atamaları, MHK'da veya TFF'deki kişilerin kararıyla yapılmıyor. Tüm atamalar, algoritma tarafından yapılıyor. Şu hakemi istemiyoruz, bu hakemi istiyoruz." diye yapılan çağrılar bizde kesinlikle karşılık bulmaz." ifadelerini kullandı.

KRİTERLERE UYAN 1. LİG HAKEMLERİ SÜPER LİG KADROSUNA DAHİL EDİLECEK

Mehmet Büyükekşi, Süper Lig hakem havuzumuzu geliştirmek için yeni bir çalışma başlatıldığını ve kriterlere uyan 1. Lig hakemlerini önümüzdeki günlerde Süper Lig kadrosuna dahil etmeyi planladıklarını belirtti.

HAKEM PERFORMANSLARI YAYINCI KURULUŞTA DEĞERLENDİRİLECEK

Büyükekşi ayrıca ligin dördüncü haftasından itibaren MHK başkanvekili, basın sözcüsü ve MHK hakem danışmanı; salı akşamları yayıncı kuruluşla belirlenecek bir saatte ilgili haftanın hakem performanslarını görüntüler eşliğinde değerlendireceklerini açıkladı.



NE OLMUŞTU?

Beşiktaş Kulübü, 3-3 berabere kaldığı Corendon Alanyaspor mücadelesinin ardından maçın hakemi Yasin Kol'la ilgili açıklamada bulunmuş ve siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz günlerde TFF'nin Riva'daki tesislerine giderek federasyonu yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirmişti.

Beşiktaş, yaptığı yazılı açıklamada hakem Yasin Kol'un bir daha maçlarına atanmasını istemediklerini belirtmişti. Sİyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "2022-2023 futbol sezonunun ilk haftasında, sahamızda oynadığımız Yukatel Kayserispor maçımıza, hakemlik dahi yapmaması gereken Ümit Öztürk'ü atayan Merkez Hakem Kurulu, niyetinden şüphe etmemize sebep olmuştu. Sezonun 2. haftasında deplasmanda oynadığımız Corendon Alanyaspor maçı da hakem yönetimiyle Türk futbol tarihine yeni bir kara leke olarak geçti. Maçın hakemi Yasin Kol'un kolları maç boyunca defalarca sonuca etki eden ve üç puanımızı gasp eden kararları işaret etti. Hakkımıza kasteden bu kollar adaleti işaret edene kadar sesimizi yükselteceğiz. Değil hakemin, hiç kimsenin emeğimizi, alın terimizi gasp etmesine izin vermeyeceğiz. Her mecrada hakkımızı sonuna kadar savunacağız." ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş Kulübün tavrının adaletsizliğe olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu skandal kararlara imza atan hakem Yasin Kol'un kasıtlı kollarını bu sezon hiçbir maçımızda görmek istemiyoruz. Türk futbolunda kaos yaratma maksadında olan kimseye izin vermedik, vermeyeceğiz. Tavrımız adaletsizliğedir. Sonuçlardan bağımsız olarak kaybetsek de kazansak da Beşiktaş adaletsizliğin karşısında durmaya devam edecektir.

'Oyunun sahada kazanılmasına engel olarak büyük Beşiktaş camiasının toplumsal huzuruna da kastedenleri şiddetle kınıyoruz. Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi defalarca 'Genç hakemlerimizin önü açılsın, hata yapacaksa gizli ajandası olmayan hakemlerimiz yapsın' derken o genç hakemlerin iyi eğitimli ve liyakat sahibi olmaları gerekliliğini de vurgulamıştık. Dün sahada izlediğimiz hakemin liyakatinden ve niyetinden şüphe ediyor, maçımızı yönetecek seviyeye nasıl geldiğinin cevabını da Merkez Hakem Kurulundan bekliyoruz.