Başakşehir - Kasımpaşa maçı canlı anlatım (Başakşehir - Kasımpaşa maçı canlı izle)

Süper Lig'in ilk haftasında Başakşehir ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. İki İstanbul ekibi de 3 puanı almak için sahada. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 08.08.2022- 19:17 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022- 19:18