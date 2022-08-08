Süper Lig'in ilk haftasında Başakşehir ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. İki İstanbul ekibi de 3 puanı almak için sahada. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 19:15'te başlayan mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lucas Lima, Ndayishimiye, Serdar, Aleksic, Mahmut, Chouiar, Szysz.
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Recep, Petretta, Aytaç, Fall, Hajradinovic, Eysseric, Ben Ouanes, Bahoken.