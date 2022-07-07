Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu ile Antalyaspor'un futbol sorumlusu Nuri Şahin kamp yaptıkları Burdur'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) spor tesislerindeki otelde düzenlenen toplantıda konuşan Belözoğlu, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tesisin yapımında ve imkanları sağlamada emeği geçenlere teşekkür etti.

Güzel bir ortamda kamp yaptıklarını belirten Belözoğlu, tesisin gelişerek uluslararası bir seviyede ülkeyi temsil edebileceğine inançlarının tam olduğunu aktardı.

BELÖZOĞLU: BİZLER GENÇ TEKNİK ADAM ADAYLARIYIZ

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Belözoğlu, kendisini futbol oynadığı döneminde teknik direktörlüğe hazırladığını söyledi.

"Teknik adamlık dediğimiz bu serüven bizim için futbol oynarken başladı." diyen Belözoğlu, "İnsanların bunu anlaması gerekiyor. Bizler genç teknik adam adaylarıyız. Nuri çok mükemmel bir başlangıç yaptı, ben de elimden geldiğince iyi bir başlangıç yaptım. Yeni nesil teknik adamlar olarak bizler birbirimize destek vererek saha içinde rekabeti olan ancak birbirini geliştiren yapıya bürünmek zorundayız. Ülkemizi inşallah Avrupa'da temsil edebilecek kabiliyette yeni genç nesil teknik adamlar olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda futbol federasyonunun genç yaşta futbol oynarken dahi bu eğitimleri almak isteyen futbolcu arkadaşlarıma destek olmasını arzu ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yurtdışı hedeflerinin sorulması üzerine Belözoğlu, hedefinin Türk futbolunu, futbolculuğunda olduğu gibi teknik adamlığında da yurt dışında temsil etmek olduğunu aktardı.

NURİ ŞAHİN: EN BÜYÜK HAYALİM DORTMUND

Antalyaspor futbol sorumlusu Şahin de tesisin Antalya'ya yakın olmasının takımları açısından avantaj olduğunu belirterek sağlanan imkanların müthiş olduğunu anlattı.

Transferler konusunda yoğun çalıştıklarını dile getiren Şahin, Antalyaspor'u gelecek sezonda en iyi yerlere taşımak için her takım gibi transfer yapmaya çalıştıklarını, olumlu ilerlediklerini, biraz sabırlı olmamız gerekiyor." diye konuştu.

Yurtdışındaki hedeflerine yönelik Şahin de herkesin hayalleri olduğunu vurgulayarak, "Ben olabildiğim kadar iyi bir hoca olmak istiyorum, olabildiğince insanlara dokunmak istiyorum. Tabii ki hayallerim var. İnanılmaz büyük bir Borussia Dortmund taraftarıyım. İnşallah Allah nasip eder, bir gün o statta bir maç olsa bile solumda o sarı duvarı hissetmek istiyorum. En büyük hayalim." değerlendirmesinde bulundu.

Basın toplantısına MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz ve akademisyenler de katıldı.