TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi, Olağanüstü Genel Kurul'da projelerini anlattı

İşte Büyükekşi'nin öne çıkan sözleri:

"Yol arkadaşım, rahmetli Hasan Doğan'ın bıraktığı mirası sürdüreceğim. Size söz veriyorum, bu mirası en iyi şekilde temsil edeceğim. Futbolumuzu daha iyiye taşıyacağız.

"ZOR BİR DÖNEME GELDİK"

Oldukça zor bir döneme geldik. Güven ortamını hep birlikte sağlamak istiyoruz.

Sizlerin destekleriyle başarılı olacağıma inanıyorum. Kulüplerin çözümünü merakla beklediği 3 önemli konu ile ilgili adım atmamız gerekiyor. Yayın ihalesi, yabancı konusu ve harcama limitleri.

Bütün takımlar finansal sorunlar içerisinde. Hepimiz ana sorunlarımızın ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Çözümleri konusunda farklı görüşlere sahip olabiliriz.

"DEPLASMAN YASAĞINI KALDIRMAK İSTİYORUZ"

Deplasman yasağının kalkmasını istiyoruz. Seyircilerimizi yeniden stadyumlarda görmek istiyoruz.

Hakem performansları için yapay zekayı kullanmak istiyoruz. Hiçbir konu algı operasyonu olmamalı. Şeffaf olarak kamuoyuna açıklayacağız.

2022-23 sezonunda Rezerv Lig'i hayata geçirmek istiyoruz."