Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2022-2023 Futbol Sezonu'na ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi.



Buna göre; 2022-2023 Futbol Sezonu'nda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 17 Haziran 2022 tarihinde başlayıp, 8 Eylül 2022 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verildi.