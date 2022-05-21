Süper Lig'in son haftasında Sivasspor ile Kayserispor kozlarını paylaştı. Mücadelede 2-1'lik skorla gülen taraf ev sahibi ekip oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'in son haftasında Sivasspor ile Kayserispor kozlarını paylaştı. Mücadelede 2-1'lik skorla gülen taraf ev sahibi ekip oldu.

Sivasspor'a galibiyeti getiren goller Felix ve Kerem Kesgin'den geldi.

Kayserispor'un sayısını ise Miguel Cardoso kaydetti.

Bu skorla birlikte Sivasspor 54 puana yükseldi.

Kayserispor ise 47 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5'inci dakikada Demir Grup Sivasspor atağında sol kanattan Ziya'nın ceza alanına ortaladığı topa altıpas içinde Felix kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Bilal üzerine gelen topu kontrol etti.



21'inci dakikada sol kanattan serbest vuruşu Kerem kullandı. Ön direğe ortaladığı topa savunma arasında iyi yükselen Felix'in kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.



31'inci dakikada soldan ceza alanına giren Konate'nin sert şutunu kaleci Bilal kornere çeldi.



56'ncı dakikada sol kanatta topla buluşan Cardoso, Mehmet ve Sefa'dan sıyrıldıktan sonra yakın kale dibine yerden vuruşunu yaptı, top kaleci Emre'nin kapattığı köşeden ağlarla buluştu: 1-1.



59'uncu dakikada orta alandan Kerem'in pasında sol çaprazda topla buluşan Konate'nin şutunu kaleci Bilal çeldi.



63'üncü dakikada sol kanattan Ziya'nın içeriye çevirdiği topa ceza alanı içinde Kerem vuruşunu yaptı ve takımını yeniden öne geçirdi. 2-1.



Karşılaşma 2-1 sona erdi.