Spor Toto Süper Lig 'in son haftasında Beşiktaş sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Beşiktaş-Konyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ – KONYASPOR MAÇI 11'LER

BEŞİKTAŞ: Emre, Serdar Saatçı, Necip, Montero, Kenan, Can, Emirhan, Umut, Ghezzal, N'koudou, Larin

KONYASPOR: Sehic, Barış, Adil, Uğurcan, Guilherme, Michalak, Hadziahmetovic, Soner, Amilton, Rahmanovic, Cikalleshi



ISMAEL İÇ SAHADA İSTİKRARSIZ

Valerien Ismael, 3 iç saha maçına çıktı. Fransız teknik adam birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi aldı.

İlk maçında Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yenen Beşiktaş, Kasımpaşa'ya ise 3-0 mağlup oldu.

Ismael'in idare ettiği siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile oynanan derbide ise 1-1 berabere kaldı.

JOSEF VE ROSIER CEZALI

Göztepe maçında kırmızı kart gören Josef de Souza ve Rosier, Konyaspor maçında görev alamadı.

Tedavileri süren Ersin ve Rıdvan'ın yanı sıra üst adalesinde ödem olan Welinton da şans bulamayaan isim oldu.