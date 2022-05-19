Ümraniyespor Recep Uçar ile sözleşme uzattı

Spor Toto 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Ümraniyespor'da teknik direktör Recep uçar ile devam kararı alındı. Tecrübeli hoca ile 2022/23 sezonu için anlaşma sağlandı.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 19.05.2022- 22:28