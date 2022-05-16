Rizespor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Rizespor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Rizespor ile Sivasspor Süper Lig'in 37. haftasında mücadele edecek ve müsabakayı Suat Arslanboğa yönetecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ederken; 'Rizespor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorularının cevabı ve detaylar haberimizde...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 16.05.2022- 11:00