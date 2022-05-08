Beşiktaş – Fenerbahçe maçı için geri sayım devam ediyor. Futbolseverler, ‘ Beşiktaş – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Beşiktaş – Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş – Fenerbahçe maçı nereden canlı izlenir?’ sorularının cevabını araştırmaya devam ederken; Beşiktaş – Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri ve detaylar haberimizde….

Beşiktaş - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz...

Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi için geri sayım devam ediyor. Peki, Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte derbinin saati, muhtemel 11'leri ve yayınlanacağı kanal...

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı 8 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçının hakemi Arda Kardeşler olarak belirlendi.

⚽BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİSİNİN MUHTEMEL 11'LERİ

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LERİ

👉ERSİN

👉WELINTON

👉SERDAR

👉UMUT

👉KENAN

👉JOSEF

👉ATIBA

👉RIDVAN

👉GHEZZAL

👉LARIN

👉BATSHUAYI

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

👉ALTAY

👉OSAYI

👉TISSERAND

👉NOVAK

👉FERDİ

👉GUSTAVO

👉ZAJC

👉MERT HAKAN

👉İRFAN CAN

👉ROSSI

👉SERDAR DURSUN

SİYAH BEYAZLI EKİBİN HEDEFİ 3 PUAN

Siyah-beyazlı ekipte Teknik Direktör Valerien Ismael, savunmada mecburi değişikliklere gidecek. Kara Kartal, ezeli rakibini mağlup ederek Avrupa iddiasını sürdürmek istiyor. Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş, sezonun son derbisinde taraftarlarını mutlu etmek istiyor. Geçtiğimiz hafta Kayserispor karşısında 1-0 geriye düşmesine karşın sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılan ve birçok gol pozisyonundan da yararlanamayan siyah-beyazlılar, Fenerbahçe karşısında da direkt kaleye yönelen futbolunu sürdürecek.

Teknik Direktör Valerien Ismael, Kayseri deplasmanında oyuna girdikten sonra maçın gidişatını değiştiren Kevin N'Koudou'yu, Fenerbahçe karşısında ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor. Cezalı olan Montero ve Rosier'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ve Mehmet Topal, bu maçta forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra, babasının ameliyatı nedeniyle Hırvatistan'a giden ve henüz dönmeyen Domagoj Vida da maç kadrosunda yer almayacak bir diğer futbolcu.

FENERBAHÇE LİG İKİNCİLİĞİNİ SAĞLAMA ALMAK İSTİYOR

Süper Lig'in 36. Haftasında derbi mücadelesinde Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, siyah-beyazlılar karşısında galibiyet alıp, lig ikinciliği konumunu sağlamlaştırmak istiyor.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasındaki derbide bugün deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Ligde önemli bir yükseliş yakalayan ve 11 maçlık yenilmezlik serisinde 31 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, üst üste 7 maçını da kazandı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 3. sıradaki Konyaspor'un 4 puan önünde 68 puanla girerken, derbiyi kazanarak hem galibiyet serisini sürdürmek, hem de lig ikinciliğinde yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 6 futbolcusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Serdar Aziz'in yanı sıra, sakatlıkları bulunan Attila Szalai, Dimitris Pelkas, Miguel Crespo, Kim Min-jae ve Arda Güler derbide forma giyemeyecek.

VALERIEN ISMAEL'İN İLK DERBİ HEYECANI

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, ilk derbi heyecanını Fenerbahçe maçıyla yaşayacak. Trabzonspor maçıyla göreve başlayan Ismael yönetiminde siyah-beyazlı takım, 5 maçta ikişer galibiyet ve beraberlikle bir yenilgi yaşadı ve 8 puan topladı. Ismael'in teknik direktörlüğünde Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 ve Yukatel Kayserispor'u 3-2 yenen Beşiktaş, Trabzonspor (1-1) ile GZT Giresunspor (0-0) maçlarını beraberlikle tamamladı. Beşiktaş, Ismael yönetiminde Kasımpaşa'ya evinde 3-0 mağlup oldu.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE VODAFONE PARK'TA, 355. RANDEVUDA

Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşmalarında, Fenerbahçe 133, Beşiktaş 126 galibiyet aldı. 98 yıllık rekabette gol sayısında Fenerbahçe'nin 491-450 üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasındaki 131 lig maçında Fenerbahçe 47, Beşiktaş ise 41 kez galip geldi.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 98 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor.

Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 126 galibiyet aldı, 95 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

İki takım arasında geçen sezon oynanan maçları Beşiktaş mağlubiyet almadan tamamladı. Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbide Cyle Larin'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Beşiktaş, rakibini Vincent Aboubakar, Necip Uysal ve Fabrice N'Sakala'nın golleriyle 4-3 yendi. Siyah-beyazlı takım, bu sonuçla 18 yıl sonra Kadıköy'den galibiyetle dönmeyi başardı.

Sezonun ikinci yarısında Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma ise 1-1 beraberlikle tamamlandı. İki takım arasında bu sezonun ilk yarısında oynanan maç ise 2-2 eşitlikle sona erdi.