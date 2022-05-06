Süper Lig'in 36. haftasında Gaziantep FK ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Gaziantep FK – Kayserispor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile Kayserispor kozlarını paylaşıyor. Gaziantep FK – Kayserispor canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

GAZİANTEP FK - KAYSERİSPOR 11'LER:

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Ertuğrul, Tosca, Recep, Doğan, Sagal, Maxim, Mirza, Figueiredo

Kayserispor: Lung, Onur, Kolovetsios, Attamah, Carole, Campanharo, İbrahim, Abdulkadir Parmak, Emrah, Gökhan, İlhan

GAZİANTEP FK – KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:00'de başlayan Gaziantep FK – Kayserispor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.