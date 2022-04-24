Başakşehir - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Başakşehir - Hatayspor Süper Lig'in 34. haftasında karşı karşıya gelecek. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından arama motorunda araştırılmaya devam ediyor. Peki, Başakşehir - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları...

Başakşehir - Hatayspor maçını canlı takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz...

Süper Lig'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Başakşehir ile Hatayspor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Hatayspor maçı 24 Nisan Pazar günü saat 16.00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.