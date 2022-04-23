Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük ile GZT Giresunspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
KARAGÜMRÜK GİRESUNSPOR İLK 11'LER
F. Karagümrük: Viviano, Birasci, Burak, Luckassen, Caner, Bistrovic, Biglia, Levent, Emre Mor, Karamoh, Pesic.
Giresunspor: Okan, Hayrullah, Alexis, Sergen, Behich, Traore, Chiquinho, Suleymanov, Serginho, Umut Nayir.
FATİH KARAGÜMRÜK - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Fatih Karagümrük ile Giresunspor arasında oynanan maçı saat 16.00'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.