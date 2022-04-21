Spor Toto Süper Lig'de 34. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Daha önce görevden alınan hakemlere maç verilirken, Cüneyt Çakır, Antalyaspor-Kayserispor maçında düdük çalacak. İşte detaylar...

Süper Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 34'üncü haftasında görev alacak hakemler açıklandı.

Haftanın açılış mücadelesinde Çaykur Rizespor - Fenerbahçe karşılaşmasında Halil Umut Meler düdük çalacak. Öte yandan son olarak Süper Lig'in 28'inci haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında görev alan Cüneyt Çakır, 34'üncü haftada Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Kayserispor karşılaşmasında görev yapacak.

34'üncü haftada oynanacak karşılaşmalar ve görev yapacak hakemler şöyle:

22 NİSAN CUMA

20.30 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

23 NİSAN CUMARTESİ

16.00 Vavacars Fatih Karagümrük - GZT Giresunspor: Erkan Özdamar

16.00 Gaziantep FK - Göztepe: Mustafa Kürşad Filiz

20.30 Adana Demirspor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

24 NİSAN PAZAR

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor: Sarper Barış Kaya

16.00 Medipol Başakşehir - Atakaş Hatayspor: Arda Kardeşler

20.30 Altay - Galatasaray: Volkan Bayarslan

20.30 Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Kayserispor: Cüneyt Çakır

25 NİSAN PAZARTESİ

20.30 Beşiktaş - Kasımpaşa Yasin Kol

20.30 Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk