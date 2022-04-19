Erman Toroğlu: Kendileri çalar kendileri oynar

A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Erman Toroğlu'dan çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Ben 4 yıldır VAR gelmesine rağmen VAR ve AVAR'a kenardan bakıyordum. Bu son olaylardan sonra işin rezilliği daha iyi meydana çıktı. Bundan sonra VAR'a da AVAR'a da inanmıyorum. Hepsi göstermelik. Çünkü oradakiler birilerine hizmet ediyorlar, bu da gün yüzüne çıktı." dedi.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 19.04.2022- 06:40