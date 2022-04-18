Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında küme düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.



GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Yeni Malatyaspor karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarında canlı yayınlanıyor.







GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR MAÇI İLK 11'LER



Galatasaray: Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Pulgar, Taylan, Berkan, Babel, Kerem, Halil



Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Buğra, Philip, Campi, Hafez, Donsah, Mustafa, Azubuike, Kenan, Dicko, Tetteh



GALATASARAY İLE YENİ MALATYASPOR 10. KEZ KARŞI KARŞIYA!

Galatasaray ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'de bu akşam 10. kez karşı karşıya geliyor. İki ekip arasında daha önce yapılan 9 lig maçında Galatasaray 5, Yeni Malatyaspor ise 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. İki karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın attığı 12 gole, Yeni Malatyaspor 6 golle karşılık verdi ve takımlar arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.