Ahmet Ağaoğlu: Yabancı kuralının 8+3 olarak devam etmesini istiyoruz
Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Yabancı oyuncu konusu uzun süredir gündemde. 7+4 kuralının bir sene daha 8+3 olarak devam etmesini istiyoruz. Bazı kulüplerimizin elinde uzun sözleşmeleri olan oyuncularımız var." dedi.
Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 12.04.2022- 16:47 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022- 17:18
İŞTE AĞAOĞLU'NUN SÖZLERİ:
Spor Yasası ile ilgili Kulüpler Birliği olarak çekincelerimizi dile getirmiştik. Bugünkü toplantıda görüş alışverişinde bulunduk. Yasanın bu haliyle çıkması, şu anki problemlerden daha fazlasını yaratacak.
İleriye dönük olarak çok büyük sıkıntılar yaşayacağımız aşikar. Bu arada şunu net olarak ifade edeyim, mali disiplin konusunda bütün kulüplerimiz fikir birliği içinde ancak çerçevesinin çok iyi çizilmesi gerekiyor.
"YABANCI KURALI 8+3 OLARAK DEVAM ETMELİ"
Yabancı oyuncu konusu uzun süredir gündemde. 7+4 kuralının bir sene daha 8+3 olarak devam etmesini istiyoruz. Bazı kulüplerimizin elinde uzun sözleşmeleri olan oyuncularımız var.
Naklen yayın ihalesiyle ilgili süreci Servet Yardımcı yönetiyor. Yasal yetki ve sorumluluk TFF'de. Biz sadece kulüpler olarak fikirlerimizi ve çekincelerimizi ifade ediyoruz.
Servet Yardımcı ile dün görüştüm. Bugün kulüplerin görüşlerini kendisine ileteceğim. Öyle tahmin ediyorum ki 1-1.5 ay içerisinde kendisi bu işi sonuçlandırmak istiyor.
"TFF BAŞKANLIĞINI DÜŞÜNMÜYORUZ"
TFF Başkanlığı'na aday olmayı ve başkan olmayı kesinlikle düşünmüyorum. Aynı zamanda Göksel Gümüşdağ ve Ahmet Nur Çebi'de düşünmüyor."