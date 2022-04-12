Ahmet Ağaoğlu: Yabancı kuralının 8+3 olarak devam etmesini istiyoruz

Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Yabancı oyuncu konusu uzun süredir gündemde. 7+4 kuralının bir sene daha 8+3 olarak devam etmesini istiyoruz. Bazı kulüplerimizin elinde uzun sözleşmeleri olan oyuncularımız var." dedi.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 12.04.2022- 16:47 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022- 17:18